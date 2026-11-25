Una donna con il travaglio già avviato messa in sicurezza per prima, le puerpere trasferite senza intoppi e gli storici reparti lasciati alle spalle con un pizzico di commozione: si chiude così una delle giornate più intense per il nuovo ospedale di Pordenone, che da oggi accoglie a pieno regime anche l’intera area materno-infantile, tra Ostetricia, Punto Nascita e Pediatria.

Tra le novità principali del nuovo blocco spicca una sala parto completamente ripensata per le gravidanze a basso rischio: un ambiente progettato per far vivere alle mamme un’esperienza intima e naturale, come a casa, ma con tutte le tutele cliniche dell’ospedale.

Il polo pordenonese, frutto dell’accorpamento dei punti nascita della provincia, si conferma in forte crescita: con 1550 parti già registrati, il reparto ha già eguagliato il dato totale dello scorso anno e punta a chiudere tra i 1700 e i 1800 nati, candidandosi a diventare il primo punto nascita del Friuli Venezia Giulia.

Anche per la Pediatria – che conta circa 10mila prestazioni ambulatoriali e mille ricoveri l’anno – il trasloco segna una svolta nel metodo di lavoro. Se nella vecchia sede pronto soccorso pediatrico, ambulatori e degenze erano concentrati sullo stesso piano, nel nuovo ospedale l’attività è strutturata per funzioni.

In reparto si registrano in media 10 ricoveri al giorno per problematiche neuropsichiatriche, tra cui 5-6 ragazzi e ragazze seguiti per disturbi del comportamento alimentare.