Quattro Comuni al voto il 13 e 14 aprile: in corsa 11 aspiranti sindaci

Fine della campagna elettorale, i giochi per convincere i cittadini sono terminati nei quattro comuni della regione che andranno al voto domenica 13 e lunedì 14 aprile. Urne aperte, in entrambi i giorni dalle 7 alle 22. Vanno eletti i nuovi sindaci e rinnovato il consiglio comunale. Due gli enti più grandi, Pordenone e Monfalcone, per i quali è previsto l'eventuale turno di ballottaggio due settimane dopo. E due anche le realtà più piccole, Nimis e San Pier d'Isonzo. In riva al Noncello i candidati sono quattro. Alessandro Basso per il centrodestra, sostenuto da Pordenone Cambia, Fratelli d'Italia, Pordenone Civica, Lega e Forza Italia. Nicola Conficoni è il rappresentante del centrosinistra, appoggiato da Partito Democratico, Il Bene Comune, UN'altra Pordenone, Italia Viba e Pordenone in Salute. Spazio anche a Marco Salvador con Pordenone Salvador Sindaco e Anna Ciriani con Amiamo Pordenone.

Nella città dei cantieri è corsa a tre. Con Luca Fasan si schiera il centrodestra compatto con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e le civiche Cisint per Monfalcone Fasan Sindaco e Il popolo della Famiglia. Portacolori del centrosinistra è Diego Moretti, appoggiato da Partito Democratico, Monfalcone Civica e Solidale, Progressisti per Monfalcone e Insieme conMoretti. Terzo incomodo Bou Konata con la lista Italia Plurale.

A Nimis sfida a due, dopo che un anno fa il consiglio comunale si è dimesso in massa portando all’arrivo del commissario, Per la fascia tricolore corrono Sergio Bonfini, sostenuto dalle liste Che Mancul Pies e Nimis Riparte e Fabrizio Mattiuzza appoggiato dalla civica Obiettivo Nimis.

Faccia a faccia anche a San Pier d’Isonzo: Alex D’Aronco con Per San Pier sfida Denise Zucco appoggiata da Partito Democratico, san Piero Idee in Comun e Insieme per San Piero.

Lo spoglio si terrà la mattina di martedì 15 aprile. Per vincere al primo turno i candidati di Pordenone e Monfalcone dovranno ottenere almeno il 40% dei voti più uno, mentre nei Comuni minori sarà eletto il sindaco che ottiene più consensi.