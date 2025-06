Raduno Triveneto Alpini a Conegliano, diretta su Telefriuli

Ha preso il via ieri la tre giorni del Raduno Triveneto degli Alpini a Conegliano, dove tra oggi e domani si daranno appuntamento più di 3mila penne nere friulane, alcune delle quali hanno già raggiunto la località veneta.

A un mese dall’adunata di Biella, nuova importante occasione per gli alpini di incontrarsi e vivere un momento di festa. A Conegliano l’evento clou è quello con la sfilata lungo le vie della città: l’ammassamento è previsto per le 9 nel quartiere Lourdes, da dove alle 9.30, con il sorvolo degli aerei storici della Jonathan Collection, si muoveranno le truppe alpine. Proprio alle 9.30 inizierà la diretta di Telefriuli, per seguire la sfilata e raccogliere le testimonianze dei tanti alpini friulani che parteciperanno al raduno.

La sfilata terminerà alle 13, con il passaggio della stecca dalla sezione di Conegliano a quella di Gemona, che ospiterà il raduno Triveneto nel 2026, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario del sisma in Friuli. Alle 18 si svolgerà la cerimonia dell’ammainabandiera.