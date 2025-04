Rapporto diritti infanzia, calo demografico ma migliora la qualità della vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia risiedono 165.837 persone di minore età, pari al 13,9% della popolazione regionale, percentuale inferiore di 1,2 punti rispetto alla media nazionale del 15,1%, evidenziando un trend in calo rispetto al precedente Rapporto. Il tasso di natalità è di 5,8 nati ogni 1.000 abitanti, valore più basso di 0,6 punti rispetto a quello italiano. E’ uno dei dati analizzati in occasione della prima Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori:

La percentuale di persone di minore età che vive in condizioni di povertà relativa in Friuli Venezia Giulia è del 10,1%, nettamente inferiore di 12,1 punti percentuali rispetto alla media nazionale del 22,2. Sul fronte della povertà educativa, i dati mostrano un quadro positivo per il Friuli Venezia Giulia. In merito al tema della protezione, i minorenni stranieri non accompagnati presenti e censiti in Friuli Venezia Giulia sono 682 (Italia 19.210), tendenza in diminuzione rispetto al precedente Rapporto (831 nel 2021).