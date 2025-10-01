Reginetta di bellezza e campione di canoa, Santa Maria premia i fratelli Dri

GUARDA SERVIZIO VIDEO. Lei studentessa universitaria e reginetta di bellezza, lui liceale e campione di canoa. L’amministrazione comunale di Santa Maria la Longa ha consegnato un riconoscimento a due compaesani che si sono distinti nei rispettivi ambiti. La particolarità è che sono fratello e sorella: Francesca e Alessandro Dri. La consegna della targa è avvenuta durante la seduta del consiglio comunale, nel salone d’onore di Villa Mauroner a Tissano, frazione dove i due giovani risiedono.

Francesca, 23 anni, lavoratrice e studentessa iscritta all’università di Economia e Marketing, è risultata vincitrice dei titoli nazionali di “Miss Eleganza 2025” e “Miss Creatività 2025” al concorso Miss Italia, dopo aver conquistato in diretta su Telefriuli il titolo di “Miss In Onda”, nella serata condotta da Michele Cupitò e organizzata da Paola Rizzotti.

Alessandro, 16 anni studente del liceo scientifico Copernico di Udine, è un atleta della Canoa San Giorgio. E’ risultato campione Italiano di specialità nella categoria ragazzi sia nel 2024 che nel 2025 nelle distanze dei 200, 500, 1.000, 5000 metri e maratona. E’ stato convocato dalla rappresentativa nazionale Italiana agli Olympic Hopes, nel 2024 in Ungheria e quest’anno nella Repubblica Ceca.

“Con la speranza che questi per entrambi possano essere solo i primi passi per il raggiungimento dei loro sogni – ha detto il sindaco Fabio Pettenà – rinnoviamo i complimenti ad entrambi i ragazzi per i risultati raggiunti, sperando che si ricordino sempre delle loro origini”.