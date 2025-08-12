  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 12 Agosto 2025
Territorio

Ripristinate le prime utenze nella palazzina Ater di Udine colpita dalle fiamme

Prevista per domani la riapertura del servizio nei 12 appartamenti restanti.
Redazione
Autore: Redazione

Terminato il rifacimento delle condutture del gas, sono state riattivate oggi le prime 30 utenze nel condominio Ater di via Divisione Garibaldi Osoppo, a Udine, all’interno del quale nelle prime ore dello scorso 5 agosto si era sviluppato un incendio. Prevista per domani, invece, la riapertura del servizio nei 12 appartamenti restanti.

La presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, Vanessa Colosetti, ha espresso soddisfazione per l’efficacia degli interventi di bonifica svolti dai tecnici, che hanno consentito il rapido ripristino delle normali condizioni della palazzina, limitando i disagi per i residenti.

In merito all’indagine volta a definire le cause del rogo, i Vigili del fuoco hanno depositato in Procura la documentazione raccolta. Si procederà ora a valutare se le fiamme, originate da un divano presente in uno scantinato, siano state generate da un’azione di natura volontaria.

