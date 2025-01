Riti epifanici, tra Pignarûl e le celebrazioni del Tallero e Spadone

Il 6 gennaio torna uno degli appuntamenti più suggestivi dei riti epifanici in Friuli: la Messa del Tallero a Gemona del Friuli, una celebrazione unica che affonda le sue radici nella storia friulana. Cortei storici con dame, cavalieri, animeranno il centro, accompagnando il sindaco fino al Duomo di Santa Maria Assunta. Qui si svolgerà la solenne celebrazione in cui il primo cittadino, in rappresentanza di tutta la Comunità, offre simbolicamente un tallero d’argento all’Arciprete, rinnovando un rituale secolare. Tutto pronto a Cividale del Friuli per il solenne rito della Messa “dello Spadone” con la cerimonia in Duomo e la successiva Rievocazione storica che si celebrerà come da consuetudine il giorno dell’Epifania. Si tratta di uno dei riti liturgici più suggestivi del mondo cattolico, durante la quale il sacerdote saluta i fedeli impugnando con la mano destra la spada e con la sinistra l’Evangeliario, simboli del potere temporale e spirituale del Patriarca. Quest’anno il rito sarà concelebrato dal vescovo Mons. Riccardo Lamba e da don Livio Carlino. Sempre il 6 Gennaio a Tarcento il Pignarûl Grant accenderà le fiamme della tradizione, con la fiaccolata che si snoderà fino a Coia, dove il Vecchio Venerando interpreterà le indicazioni del fumo per predire il nuovo anno. Diverse località si preparano all’accensione dei Pignarûl e all’allestimento di cataste giganti, trasformando il paesaggio in suggestivi scenari luminosi. A Pordenone e Gorizia ci saranno le befane acrobatiche il 6 gennaio con la calata dal campanile di San Marco e dalla chiesa Campagnuzza . Numerose iniziative epifaniche animeranno anche la Bassa friulana, come la befana che domenica 5 gennaio arriverà dal mare di Lignano sabbiadoro per distribuire le caramelle ai bambini e subito dopo l’accensione del Pignarûl sulla spiaggia.