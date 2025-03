Ritorna Sapori Pro Loco, con 70 piatti e la novità dei Cjarsons

“Sapori Pro Loco – Tipicità Gusto Tradizioni”, la grande manifestazione enogastronomica del Friuli Venezia Giulia, è pronta a tornare: il Comitato regionale UNPLI FVG ha infatti ufficializzato le date della 22ma edizione, che si svolgerà come da tradizione nel magnifico complesso di Villa Manin di Passariano di Codroipo (UD) dal 17 al 18 maggio e dal 23 al 25 maggio 2025. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli amanti dei gusti tipici e per vivere felici momenti condivisi. Nell’attesa della conferma del ricco programma di eventi collaterali (che sarà presentato nelle sedi istituzionali a maggio), si sa già che saranno presenti 25 Pro Loco del territorio pronte a proporre una settantina di piatti tradizionali (insieme a vini del territorio e birre artigianali) negli stand della manifestazione più la conferma dell’area Io sono FVG fortemente voluta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso l’Assessorato alle Attività produttive e Turismo. Si tratta di uno spazio di valorizzazione delle eccellenze regionali, con anche la possibilità di degustare alcuni rinomati vini interagendo con il pubblico di Sapori Pro Loco nei vari incontri che saranno promossi. “Sapori Pro Loco è un viaggio alla scoperta della straordinaria diversità enogastronomica del Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato Pietro De Marchi presidente del Comitato regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia -. Ogni angolo della nostra regione ha le sue specialità, i suoi sapori unici e le sue tradizioni culinarie: i visitatori potranno trovarli tutti insieme per due fine settimana nella splendida Villa Manin. Grazie a questa manifestazione, potranno gustare un’ampia gamma di prodotti, da quelli del mare a quelli della montagna, passando per pianura e collina, scoprendo così la ricchezza e la varietà della nostra terra e la grande passione dei volontari delle Pro Loco. Grazie di cuore a loro e a tutti gli enti e sponsor che ci sostengono, a partire dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.