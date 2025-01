Sabato 25 gennaio riaprirà il Passo di Monte Croce Carnico

Tra pochi giorni riaprirà Passo di Monte Croce Carnico, interrotto da una frana 11 mesi fa. La data per l’apertura della strada tra Timau a Mauthen in Austria è stata fissata per sabato 25 gennaio. A confermarlo è l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante. “Fino a marzo – spiega – sarà percorribile solo nei weekend a senso unico alternato. Gli altri giorni serviranno per rifinire l’intervento. Poi – prosegue Amirante – sarà aperto senza limitazioni”. Il ripristino, cominciato a maggio, è costato 20 milioni di euro, 10 dei quali messi dalla Regione, nonostante la strada sia di competenza statale.

Per Amirante, è necessario adottare una soluzione alternativa alla statale, vista la pericolosità della montagna. E la decisione, sottolinea, va presa interessando tutto il territorio. Tre le soluzioni individuate dai tecnici: un tracciato alternativo (180 milioni di costo, 3 anni di lavoro, con forte impatto ambientale e incognite autorizzative), una galleria di 4 chilometri (300 milioni, 5 anni di lavoro, aperta anche in inverno) e un traforo di 8 chilometri (1 miliardo, 10 anni di lavoro). “Da tecnico – conclude l’assessore – propendo per la seconda soluzione”.

E proprio sulla galleria da 4 chilometri c’è stata convergenza durante l’incontro di venerdì sera, promosso dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e dalla Lega. Tra i partecipanti, il ministro Matteo Salvini in videoconferenza, il viceministro all’Ambiente Vannia Gava, le europarlamentari Anna Maria Cisint ed Elisabeth Dieringer, il presidente della Camera di commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. “Il consenso a larghissima maggioranza verso la realizzazione della galleria – dichiara Mazzolini, che ha ricevuto il pieno sostegno di Salvini – conferma che questa è l’unica soluzione percorribile per garantire lo sviluppo dell’area”.