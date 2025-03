GUARDA IL VIDEO Sale la preoccupazione della comunità di Passons per evitare che un centro per minori stranieri con problemi penali si insedi in via casali 61. Dopo la petizione popolare e la raccolta di oltre 1000 firme depositate in prefettura i cittadini stanno chiedendo informazioni per avere il porto d’armi

Juri Peressini sindaco Pasian di Prato