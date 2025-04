‘Salva la tua lingua locale’, premiate a Roma tre scuole del Fvg

Tre scuole del Friuli Venezia Giulia sono state premiate a Roma nel concorso “Salva la tua lingua locale” – sezione scuola, promosso a livello nazionale da Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e Autonomie locali per l’Italia.

A ricevere il primo premio ex aequo nella sezione Poesia gli studenti della classe IV della Scuola primaria di Bertiolo (Istituto comprensivo di Codroipo) per il componimento “Rudine Lusinte” in lingua friulana, variante della Bassa. Studenti premiati con la dirigente scolastica professoressa Erminia Salvadei il docente referente maestro Massimiliano Ghiro e il presidente della Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo Marino Zanchetta.

Nella stessa categoria terzo premio ex aequo per gli studenti dell’Isis Pujati di Sacile Greta Bonato, IV B Liceo Scienze umane per il componimento “In therca di pace” (dialetto veneto) e Matteo Vettorel, classe V B Liceo linguistico per il componimento “Dormi, toxatel” (dialetto della Bassa friulana). Presenti il dirigente scolastico professor Aldo Mattera e la docente referente professoressa Derna Gerdol.

Per la Prosa secondo premio ex aequo per l’Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli con la Scuola secondaria di primo grado “Pellegrino da San Daniele”. La classe 1A, ha vinto con il componimento “Misteri o …” (dia friulano) insieme alla dirigente scolastica professoressa Tiziana Bortoluzzi, alla docente referente: professoressa Donatella Bello e per la Pro Loco di San Daniele del Friuli la presidente Stefania Pegoraro. Inoltre menzione speciale per le Pro Loco Forgaria nel Friuli, Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo e Pro Loco San Daniele del Friuli.