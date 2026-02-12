  • Aiello del Friuli
giovedì 12 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Samira è la nuova ambassador del Fvg
Concorso nelle scuole per i 50 anni del terremoto del Friuli
Dai disegni di bimbi ricoverati, mascherine per piccoli pazienti
Ztl, telecamere attive a metà aprile. Nel 2025 11 multe al...
Droga, 20kg di oppio sequestrati a Trieste
Senza patente, guida l’auto rubata: denunciato
Final Eight, ecco le maglie marchiate “Io sono Fvg” di Apu
Gioiellerie prese d’assalto: rubati gioielli e contanti
Industria FVG ai vertici in Europa, serve nuovo riconoscimento
Morì nell’auto finita nel canale, al via secondo processo
Territorio
La presentazione alla Bit di Milano

Samira è la nuova ambassador del Fvg

Bini: successo per lo stand. Fedriga: pronta la nuova promozione
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Samira Lui, la modella di Colloredo di Montalbano, sarà la nuova ambassador del Friuli Venezia Giulia. Nello stand della Regione alla Bit di Milano, la fiera del Turismo, è arrivato l’annuncio da parte del presidente Massimiliano Fedriga nel corso di un talk condotto da Tommaso Cerno.

Per quanto concerne la Bit, l’assessore Sergio Emidio Bin ha parlato di scommessa vinta «È la prima prova che la nostra promozione, in parallelo alle strategie che mettiamo in campo e che spaziano dalle campagne d’informazione e pubblicitarie allo sbarco delle nostre città sui videogiochi, come il celeberrimo Fortnite, funzionano». Fedriga ha quindi anticipato che «per fare breccia sul pubblico dobbiamo distinguerci e lo faremo con una nuova strategia comunicativa che si fonderà sull’idea di mettere insieme realtà e sogno e sarà presto svelata».

