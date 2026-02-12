Samira è la nuova ambassador del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Samira Lui, la modella di Colloredo di Montalbano, sarà la nuova ambassador del Friuli Venezia Giulia. Nello stand della Regione alla Bit di Milano, la fiera del Turismo, è arrivato l’annuncio da parte del presidente Massimiliano Fedriga nel corso di un talk condotto da Tommaso Cerno.

Per quanto concerne la Bit, l’assessore Sergio Emidio Bin ha parlato di scommessa vinta «È la prima prova che la nostra promozione, in parallelo alle strategie che mettiamo in campo e che spaziano dalle campagne d’informazione e pubblicitarie allo sbarco delle nostre città sui videogiochi, come il celeberrimo Fortnite, funzionano». Fedriga ha quindi anticipato che «per fare breccia sul pubblico dobbiamo distinguerci e lo faremo con una nuova strategia comunicativa che si fonderà sull’idea di mettere insieme realtà e sogno e sarà presto svelata».