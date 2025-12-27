San Daniele, chiude lo storico negozio di elettronica Simeoni

Dopo oltre 50 anni di attività chiude il negozio di elettronica Simeoni Mario in via Rodeano 41 a San Daniele. Alla soglia degli 80 anni e con un po’ di dispiacere, Mario Simeoni il 31.12 abbasserà definitivamente la serranda del suo negozio, dove ha servito nei decenni migliaia di clienti, elettricisti , elettrotecnici e consumatori finali. Originario di Vidulis di Dignano, partito nel 1962 per la Svizzera come elettricista, Simeoni rientra in Italia nel 1971 e inizia a fare il rappresentante nei punti vendita di elettrodomestici TV e radio in tutto il Friuli. Nel 1973 il matrimonio con Vanda Tomadini con cui va a vivere in frazione di Villanova, dove avvia l’ attività di commercio e apre il suo primo negozio di elettronica sotto casa. Nel 1978 trasferisce casa e bottega a San Daniele capoluogo e apre i battenti in via Rodeano dove fino ad oggi ha rappresentato un punto di riferimento per la fornitura e la consulenza di apparati elettronici ai suoi clienti. La moglie lo ha supportato con l’ attività in negozio mentre lui per diverso tempo ha continuato a girare la regione come rappresentante. Padre di due figli, Raffaele meccanico e Cristian che ha seguito le sue orme diventando elettricista, nonno di quattro nipotine, lascia ora l’attività ma il cuore rimane un po’ ancora in negozio, dove le consulenze di lavoro si univano a conoscenze amichevoli e relazioni umane. Mario Simeoni ringrazia i clienti e ricorda l’importanza dei negozi di prossimità nel servizio alle persone.