San Giorgio e Torviscosa collegate da una nuova pista ciclabile

Una nuova pista ciclabile nella Bassa Friulana collega le ciclovie di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa. Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione del nuovo tratto realizzato con un investimento di oltre 1 milione 180 mila euro. Si tratta di un nuovo tassello per la realizzazione della ciclovia che sarà realizzata fino a Latisana, per la quale sono stati messi già a bilancio 7,5 milioni di euro.

Si tratta di “Un ulteriore passo avanti nella mobilità sostenibile e nella sicurezza dei ciclisti lungo la statale 14”, ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, intervenuto al taglio del nastro.

Il tratto nel Sangiorgino è stato eseguito con un investimento di circa 280mila euro da parte dell’amministrazione comunale, mentre il tratto di ciclabile in comune di Torviscosa è stato realizzato da Fvg Strade con un investimento di oltre 900mila euro. Bordin, dopo aver ricordato il progetto della TriLiVe con i suoi 46 milioni di euro stanziati quale esempio concreto di questo impegno, ha aggiunto: “Oggi inauguriamo un tratto fondamentale a Torviscosa lungo la statale 14, che si inserisce in un ulteriore piano. I 7,5 milioni di euro già destinati al primo tratto ciclabile che arriva fino a Muzzana rappresentano la realizzazione di un sogno, quello della ciclabile sulla 14 che arriverà fino a Latisana”.

“Inoltre, l’acquisizione del sedime della vecchia linea ferroviaria tra San Giorgio e Palmanova ci permetterà di sviluppare un reticolo ciclabile che valorizzerà ulteriormente il nostro territorio. Lavoriamo in sinergia con le amministrazioni locali per rendere questa rete ciclabile sempre più fruibile e attrattiva, sia per i cittadini sia per i turisti. Un obiettivo – ha concluso il presidente della massima Assemblea legislativa Fvg – che si sta concretizzando con impegno e visione”.

Il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, ha ripercorso la genesi che ha portato alla realizzazione dell’opera: “Si promuove e si favorisce il movimento in bicicletta non solo per una questione di salute, ma anche per abbattere le fonti di inquinamento costituite dai mezzi su gomma. Questo completamento è stato un lungo percorso: il primo affidamento di incarico risale al 2017, il progetto esecutivo è stato approvato nel maggio 2022, i lavori sono stati affidati nel giugno dello stesso anno e si sono conclusi il 5 settembre 2024. Ringrazio gli uffici comunali, gli architetti Carlotta Francovigh e Giuseppe Garbin, e la ditta Bellomo costruzioni. Il nostro impegno è di continuare a mantenere e migliorare le piste ciclabili del Sangiorgino”. Il sindaco di Torviscosa, Enrico Monticolo, ha evidenziato il valore strategico della ciclabile per il suo comune: “Spero sia un ulteriore passo verso una collaborazione proficua tra San Giorgio e Torviscosa. La pista ciclabile è fondamentale per noi: da un lato per mettere in sicurezza gli abitanti esposti al traffico pesante; dall’altro, per promuovere la sostenibilità. Ringrazio la Regione, Fvg Strade, la ditta Polese e l’ufficio tecnico per il loro contributo alla realizzazione di questa infrastruttura”.