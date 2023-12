San Nicolò raduna la comunità di un borgo di Ciconicco

Un piccolo borgo di Ciconicco frazione di Fagagna riprende una tradizione che il covid aveva bloccato: ritrovarsi davanti al fuoco tutti insieme per rinsaldare il senso di appartenenza a una comunità.

Via san Nicolò, in cui abita una trentina di persone, ha richiamato non solo vicini di casa, ma anche persone alla ricerca delle proprie radici e curiosi spinti dalla voglia di sentire il calore di una comunità e di farne parte.

La notizia dell’evento organizzato dagli abitanti del posto che si sono attrezzati per cucinare sotto le stelle si è sparsa in fretta: chi ha portato bevande, chi l’occorrente per la griglia, chi il dolce, per la gioia di quanti credono nella socialità e nell’importanza di sentirsi vicini per portare conforto e gioia a chi ne ha bisogno.

La festa di San Nicolò anticipa un’altra iniziativa dei volontari del borgo che si preparano a distribuire dolciumi in ogni casa nella notte di Santa Lucia.