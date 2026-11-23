“Mettiamo a disposizione del sistema della salute 171 milioni in più rispetto allo stanziamento iniziale del 2026, portando le risorse complessive a 3 miliardi e 895 milioni. Si tratta di un incremento significativo, che tiene conto innanzitutto dell’aumento dei costi e dei rinnovi contrattuali, per i quali sono previsti 100 milioni aggiuntivi, ma che consente anche di rafforzare concretamente diversi ambiti di intervento, dalla disabilità agli anziani, dalla prevenzione alla rete dei servizi sociali”.

È il commento dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi nell’illustrare oggi in terza Commissione consiliare le poste di competenza nella manovra di Stabilità 2027.

Salute, politiche sociali e disabilità potranno contare nel 2027 su uno stanziamento complessivo iniziale di 3 miliardi e 895 milioni di euro, con un incremento di 171 milioni rispetto alla dotazione iniziale del 2026. Di questi, 123 milioni sono destinati alla parte corrente e 48 milioni alla parte capitale.

Per quanto riguarda le politiche per la disabilità, la manovra prevede un incremento di 5 milioni di euro, che porta lo stanziamento complessivo a 21,3 milioni.

Un incremento di 11,3 milioni di euro riguarda l’area dell’esclusione sociale e della rete dei servizi sociali. La quota più consistente, pari a 9 milioni, è destinata al Fondo sociale regionale, che raggiunge così una dotazione complessiva di 116 milioni. Un ulteriore milione viene assegnato al Fondo per l’autonomia possibile, portandone lo stanziamento a 54 milioni. La manovra prevede inoltre 500mila euro per il sostegno alle gestanti in difficoltà, 200mila euro aggiuntivi per il Fondo antiviolenza, che raggiunge i 2 milioni complessivi, e risorse ulteriori per i rimborsi delle spese veterinarie: 200mila euro a favore degli anziani e altrettanti per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. Al Reddito di libertà per le donne vittime di violenza vengono assegnati altri 50mila euro, portando la dotazione complessiva a 300mila euro.

“L’incremento del Fondo sociale regionale e del Fondo per l’autonomia possibile, insieme alle misure dedicate alle donne vittime di violenza, alle gestanti in difficoltà e alle persone più vulnerabili, conferma la volontà di garantire risposte concrete alle diverse condizioni di bisogno”, ha sottolineato l’assessore.

Per le politiche a favore degli anziani sono previsti 5 milioni di euro aggiuntivi, che portano lo stanziamento complessivo a 115 milioni. Le risorse serviranno in particolare a incrementare di un euro al giorno l’abbattimento delle rette delle strutture residenziali e a convenzionare ulteriori 142 posti letto, che si aggiungono ai 146 già convenzionati nel corso del 2026.

Sul fronte della prevenzione, l’incremento previsto è di 3,7 milioni di euro, destinati a garantire la continuità delle prestazioni Extra Lea e a rafforzare alcuni interventi specifici. Tra questi figurano gli screening pediatrici per celiachia e diabete di tipo 1, la compartecipazione ai ticket per fibromialgia ed endometriosi, la crioconservazione degli ovociti, l’erogazione gratuita dei colliri dopo gli interventi di cataratta e l’approvvigionamento di gameti. La manovra conferma inoltre le risorse per gli screening prenatali e neonatali, con 1,6 milioni di euro, e introduce un rafforzamento del sostegno all’ortodonzia pubblica per i minori, con 735mila euro. Per l’endometriosi lo stanziamento sale a 300mila euro, rispetto ai 100mila del 2026; per la crioconservazione degli ovociti passa da 60mila a 200mila euro e per i colliri post-intervento di cataratta da 100mila a 150mila euro.

Infine, la manovra assegna un milione di euro aggiuntivo alla ricerca, destinato a garantire la prosecuzione del progetto di studio sul mesotelioma pleurico.