Santa Caterina, Comitato consulta il Comune di Udine per ridurre il traffico

Ridurre l’impatto del traffico sulla viabilità di Santa Caterina in comune di Pasian di Prato tenendo in considerazione l’esempio dell’amministrazione Comunale di Udine che è riuscita a mettere in sicurezza e a rendere scorrevole la circolazione lungo Viale Venezia. E’ l’intento del Comitato di via Colombo che da anni si batte per le problematiche legate alla viabilità dell’area urbana. In particolare il rappresentante Daniel Temresian ha richiesto un incontro al Comune di Udine per avviare una consultazione intercomunale al fine di creare i presupposti per l’individuazione di una soluzione radicale alla viabilità per il tratto che va da Campoformido a Udine, con particolare attenzione all’imbuto in Comune di Pasian di Prato. Il comitato si ritroverà domani con l’assessore alla viabilità del Comune di Udine Ivano Marchiol mentre nel frattempo cresce, anche da parte degli esercenti del posto, la richiesta di una rotatoria per ridurre l’impatto del traffico della zona.