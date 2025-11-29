Sappada inaugura l’inverno tra luci, tradizioni e sport

A Sappada sarà il weekend dell’Immacolata a trasformare il paese in un vero palcoscenico diffuso, dando il via a una stagione ricchissima di iniziative, tra atmosfere natalizie, cultura e sport. Si parte con i suggestivi Mercatini di Natale di Sappada Vecchia, in programma dal 6 all’8 e poi dal 26 al 30 dicembre: un percorso tra antiche case in legno, cortili illuminati e artigianato tipico che immerge residenti e visitatori in un Natale autentico. Sabato, in Piazza Palù, la cerimonia di accensione delle luci natalizie aprirà ufficialmente le festività, insieme al caratteristico Presepe leggendario di Cima Sappada.Per i più piccoli e per chi vuole avvicinarsi allo sci, arrivano le lezioni gratuite dedicate ai principianti, con l’apertura dei Campetti e della pista Col dei Mughi.E il calendario prosegue con un fitto programma di attività ed experience, dalle escursioni alle ciaspolate narrative, fino ai grandi appuntamenti sportivi: dal festival dell’arrampicata su ghiaccio Dolomìce a gennaio, ai riflettori internazionali puntati sui Campionati Mondiali Master di Sci Nordico 2026, che porteranno in valle atleti da tutto il mondo.