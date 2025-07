Scavi archeologici: la Regione FVG investe 100mila euro per riscoprire la storia

Un bando da 100mila euro per promuovere la ricerca archeologica e riscoprire la storia del Friuli Venezia Giulia. È l’iniziativa lanciata dalla Regione per sostenere attività sul campo, pubblicazioni scientifiche e divulgative legate alla valorizzazione del patrimonio storico. Promossa dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e sostenuta dall’Amministrazione regionale, l’iniziativa nasce in sinergia con i Comuni e le associazioni culturali del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’identità locale e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini.