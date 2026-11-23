“Unire tecnologia, know-how, prodotti del
territorio e design significa valorizzare una delle peculiarità
del Friuli Venezia Giulia: la capacità di realizzare prodotti
artigianali di altissima gamma, capaci di distinguersi dalla
produzione di massa e di conquistare mercati di nicchia”.
Lo ha affermato oggi il governatore Massimiliano Fedriga in
occasione dell’inaugurazione della nuova sede produttiva e show
room di Opera Skis e Sandy Shapes, a Basaldella, in comune di
Campoformido.
Fedriga ha ringraziato il Gruppo Euroservis, rappresentato dal
presidente Erik Švab, e Make Project per l’investimento e la
collaborazione avviata negli ultimi anni con il sistema
regionale, sottolineando il valore del rilancio di due marchi
conosciuti nel settore dello sci e dello snowboard. Un progetto
sviluppato grazie all’intuizione e all’impegno di Alessandro
Marchi, fondatore dei due brand, che ha creduto nella possibilità
di coniugare tradizione artigianale e innovazione.
“Utilizzare materie prime del territorio, come il legno
proveniente dal Friuli Venezia Giulia, significa valorizzare la
nostra terra e il suo tessuto economico – ha detto il governatore
-. Questa realtà dimostra come sia possibile mettere insieme
competenze artigianali, tecnologie avanzate e design, dando vita
a prodotti di elevata qualità, in grado di differenziarsi in un
mercato sempre più competitivo”.
Fedriga ha quindi evidenziato il valore della scelta
imprenditoriale di puntare su un segmento di mercato specifico,
anziché confrontarsi esclusivamente con la produzione di massa.
“Sapersi mettere in discussione, entrare in un comparto saturo e
individuare una propria identità attraverso un prodotto
distintivo è una grande capacità imprenditoriale. Qui troviamo
una sintesi affascinante tra la tradizione della lavorazione del
legno e le più avanzate tecnologie oggi disponibili”.
Un progetto che valorizza anche le potenzialità della filiera
regionale del legno, con opportunità di sviluppo per le aree
storicamente vocate a questa attività, come la Carnia. L’utilizzo
di essenze quali frassino, pioppo e paulownia, anche di
provenienza locale, rappresenta un esempio concreto di
integrazione tra risorse territoriali, sostenibilità e
innovazione manifatturiera. Un ulteriore elemento distintivo è
rappresentato dal brevetto WoodEvolution, una tecnologia
proprietaria che consente di utilizzare il legno naturale anche
per il rivestimento superficiale degli sci, riducendo il ricorso
ai materiali plastici. Una scelta che si inserisce in una filiera
produttiva corta, basata anche sull’impiego di essenze
provenienti dal Friuli Venezia Giulia e sulla valorizzazione
delle risorse locali.
Fedriga ha poi richiamato il legame tra impresa, sport e
promozione turistica. “Sci e snowboard sono anche strumenti
attraverso i quali il Friuli Venezia Giulia può raccontarsi fuori
dai propri confini, valorizzando le montagne, gli impianti e le
destinazioni turistiche. In questa direzione è importante la
collaborazione con PromoTurismoFvg, che ha già trovato una prima
espressione nella presenza degli sci Opera allo stand regionale
in occasione della Barcolana 2026″.
“Come Regione – ha concluso il governatore – continueremo a
garantire il supporto possibile alle imprese che investono,
innovano e scelgono di crescere in Friuli Venezia Giulia. Stiamo
riuscendo a fare squadra: dalle imprese agli operatori del
turismo, fino a PromoTurismoFvg, ciascuno con il proprio ruolo
concorre a promuovere, attraverso un unico marchio, non soltanto
i prodotti, ma l’intera identità e il tessuto produttivo della
nostra regione”.
Opera Skis realizza sci artigianali di alta gamma per diverse
discipline, mentre Sandy Shapes è specializzata nella produzione
di snowboard, splitboard e surfskate in legno. Entrambi i marchi
fanno capo a Make Project Srl, società del Gruppo Euroservis, e
puntano su una produzione indipendente che integra lavorazioni
manuali, tecnologie a controllo numerico e materiali naturali.