Scienza e prevenzione: all’OGS di Udine la giornata sulla Protezione Civile

All’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Udine, una giornata dedicata al ruolo della scienza nella prevenzione dei rischi naturali. L’incontro, parte della Settimana nazionale della Protezione Civile, ha approfondito il sistema di monitoraggio terrestre dell’Italia nord-orientale, con interventi di ricercatori e tecnici dell’OGS. Tra i temi trattati, la valutazione dell’impatto dei terremoti, la microzonazione sismica e le strategie di mitigazione del rischio per la pianificazione territoriale.