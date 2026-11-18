Uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili ripercussioni su trasporti, scuola e sanità. La CGIL scende in piazza per contestare la manovra economica del Governo, chiedendo maggiori investimenti nella sanità pubblica, aumenti salariali, pensioni più adeguate e interventi contro il caro vita.

LAVORO, SALARI, GIUSTIZIA FISCALE, SANITÀ: VENERDÌ LO SCIOPERO DELLA CGIL

In Fvg anche una manifestazione regionale a Trieste, con partenza da via Giulia alle 9.30 Piga: «Il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati continua a scendere, serve una svolta» «Scioperiamo per cambiare le politiche economiche e fiscali di questo Governo, per migliorare le condizioni di vita di milioni lavoratori e di pensionati, per dare prospettive di lavoro, reddito e futuro ai nostri giovani. E per dire no a un futuro basato sull’economia di guerra». È l’appello di Michele Piga, segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia, in vista dello sciopero generale di venerdì 20 novembre, che sarà accompagnato da una manifestazione regionale in programma a Trieste, con ritrovo dalle 9.30 in largo Tomizza (ingresso giardino pubblico via Giulia) e comizio conclusivo in piazza Verdi, l termine di un corteo che toccherà via Battisti, piazza Goldoni, Corso Italia, via San Spiridione, via Ghega, via Roma e piazza della Borsa. LE RAGIONI Al centro della mobilitazione le richieste di aumenti salariali attraverso i rinnovi contrattuali, recupero del potere d’acquisto, maggiore equità fiscale, tutela delle pensioni, contrasto alla precarietà e investimenti in sanità, scuola e welfare. «Non è accettabile – dichiara Piga – che chi lavora e chi ha lavorato una vita debba continuare a fare i conti con stipendi e pensioni che non tengono il passo con il costo della vita. Le risorse pubbliche devono essere destinate ai bisogni delle persone, ai servizi e al lavoro, non al riarmo». DIFENDERE I SALARI REALI La questione salariale è particolarmente evidente in Friuli Venezia Giulia. Tra il 2015 e il 2024 le retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato sono cresciute del 12% in termini nominali, passando da 21.443 a 24.030 euro annui. Attualizzando gli importi sulla base dell’inflazione (indice Foi), emerge però una perdita del 5,6%, pari a 1.444 euro annui. «Gli aumenti nominali – spiega Piga – sono inferiori all’inflazione, mentre continuano a crescere i redditi reali dei lavoratori autonomi e le rendite finanziarie. Servono contratti rinnovati tempestivamente, aumenti adeguati e politiche fiscali capaci di restituire potere d’acquisto a lavoratrici e lavoratori». Un quadro, quello tracciato dal segretario regionale, che si inserisce in una situazione nazionale di forte disuguaglianza: secondo l’Istat, nel 2025 il 22,6% della popolazione, oltre 13 milioni di persone, era a rischio di povertà o esclusione sociale. Anche il lavoro, quando salari e ore lavorate non bastano a coprire le spese essenziali, non mette al riparo dalla fragilità economica. RETRIBUZIONI NOMINALI E SALARI REALI IN FVG (2015-2024) Elaborazioni Cgil Fvg su dati Ires, Istat, Mef PER UN FISCO PIÙ GIUSTO Il fisco, in questop scenario, dovrebbe essere un fattore di equità e redistribuzione del reddito. Il contrario di quanto avviene in Italia. «Siamo di fronte – denuncia Piga – a una manovra che prospetta l’innalzamento a 100 mila euro della soglia della flat tax al 15% e all’assenza di misure contro il drenaggio fiscale, che comprime ulteriormente il potere d’acquisto del ceto medio e delle persone a basso reddito: in primis i lavoratori dipendenti, la categoria che ha perso di più in termini di potere d’acquisto, ma anche i pensionati, colpiti da nuovi tagli alle rivalutazioni, che sottrarranno loro ulteriori 14 miliardi nei prossimi 10 anni. Ecco perché chiediamo una svolta sul fisco e il ripristino di un meccanismo capace di tutelare il valore reale delle pensioni».

SOS SANITÀ Sotto accusa anche il sottofinanziamento della sanità: «L’aumento previsto della spesa – denuncia Piga – è inferiore all’inflazione, lasciando il rapporto tra spesa sanitaria e Pil al 6,1%, un punto sotto la media Ue». Le conseguenze, spiega il segretario, sono percepibili anche in Fvg, «all’ultimo posto tra le regioni del Nord per il rispetto dei tempi di garanzia delle prime visite, erogate nei tempi di garanzia solo nel 67,8% dei casi, e sotto la media nazionale anche nei tempi degli esami diagnostici». Tutto questo aggiunge Piga, mentre cresce il numero di famiglie senza medico di base, aumenta il ricorso al privato e la percentuale di rinuncia alle cure si attesta a ridosso del 10%, con punte decisamente più alte tra gli anziani».

CERCASI POLITICHE INDUSTRIALI La mobilitazione guarda anche al tema delle politiche industriali, fortemente sentito e strategico in una regione a vocazione manifatturiera Friuli Venezia Giulia. «La battaglia per la difesa di Electrolux – dichiara il numero uno della Cgil Fvg – ha mostrato una volta di più l’importanza di tutelare il cuore manifatturiero di questa regione, ma restano numerose aziende alle prese con crisi lunghe e irrisolte, con ricadute sull’occupazione e sulle prospettive di intere filiere e di territori come Trieste, che vive una stagione segnata dalla desertificazione industriale. Non possiamo limitarci a intervenire sulle singole emergenze: al paese e al Friuli Venezia Giulia serve una vera politica industriale, fatta di investimenti, innovazione, formazione e qualità del lavoro, con una regia pubblica capace di accompagnare le transizioni senza scaricarne i costi su lavoratrici e lavoratori».

ADESIONI, CRESCE LA RETE «Quella che sta dietro allo sciopero e chi porterà in piazza – conclude Piga – è un’idea diversa di sviluppo e di Paese. Un paese che non punti sull’economia di guerra ma torni a investire sulle persone, sui giovani, sul lavoro stabile e qualificato e sui servizi pubblici. Non lo chiede soltanto la Cgil, ma una rete di centinaia di persone, realtà, associazioni che cresce anche nella nostra regione, come mostra l’altissimo numero di adesioni alla manifestazione di domani: c’è la necessità di un segnale forte e siamo certi che arriverà, dalla nostra regione e da tutto il Paese». 18 novembre 2026 Ufficio stampa Cgil Fvg Lista delle associazioni e dei partiti aderenti (livello regionale e locale, aggiornamento 18 novembre, ore 12) Adi, Afasop, Arci, Auser, Avs, Comitato a difesa della Costituzione, Comitato Danilo Dolci, Comitato difesa della Sanità pubblica, Circolo culturale Che Guevara, Federconsumatori, Ics, Link, Movimento Cinque Stelle, Noi Pensionati, Partito Democratico, Punto franco, Pride Fvg, Rifondazione Comunista, Rete degli Studenti, Silp, Slovenska Skupnost, Skgz, Sunia, Unione degli Universitari