Scuola Ada Negri di Udine in festa: viaggio tra arte e comunità

Martedì 3 giugno, il cortile della scuola primaria Ada Negri di Udine si è trasformato in un vivace palcoscenico per “In viaggio con l’Ada Negri”. Lo spettacolo ha celebrato un percorso educativo portato avanti all’insegna dell’inclusione, del benessere e della cultura sottolineando la visione del dirigente scolastico Guido Zoncu. Alla giornata di festa ha partecipato anche l’assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone che ha sottolineato l’importanza di investire nelle nuove generazioni attraverso attività dedicate all’ambiente, all’educazione civica e all’arte.

Un momento clou è stata l’inaugurazione di quattro opere decorative in ceramica, frutto di una preziosa collaborazione tra gli alunni delle classi seconde e terze dell’Ada Negri e le studentesse del liceo artistico Sello, rappresentate anche dalla dirigente Rossella Rizzatto. I bambini hanno creato disegni ispirati alla poetessa Ada Negri cui è intitolata la scuola, e quattro di questi sono stati selezionati e trasformati in mattonelle permanenti per l’ingresso dell’istituto.

Lo spettacolo è proseguito con un momento musicale dedicato al tema del viaggio e con la consegna dei diplomi ai ragazzi di quinta. Non sono mancati i ringraziamenti all’architetto Francesco Pellizzari per la realizzazione di fioriere ecologiche in materiali di recupero, simbolo della “volontà green” della scuola. L’evento si è concluso con un canto corale, un augurio ai bambini di continuare a sognare e costruire un mondo migliore, a testimonianza di una scuola viva che educa con il cuore e l’intelligenza.