Sede della protezione civile, stanziati i fondi: avvio lavori nel 2026

Un passo fondamentale verso la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile a Udine Sud: la Giunta comunale approverà il prossimo martedì il progetto definitivo-esecutivo dell’opera, che verrà poi sottoposto, entro fine mese, all’esame del Consiglio comunale per il completamento dell’iter urbanistico e finanziario. La nuova sede, attesa da tempo dal territorio e dal Gruppo Volontari della Protezione Civile di Udine, sorgerà su un’area di oltre 12.000 metri quadrati delimitata da via del Partidor, piazzale del Commercio e via Marsala. Rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato nel 2022, che stimava un costo complessivo di 4.000.000 di euro, il progetto esecutivo attuale è stato ottimizzato con una riduzione del costo a 3.715.000 euro, senza comprometterne la funzionalità. Le risorse complessive derivano quindi da fondi da alienazioni e risorse AVZI per 715.000 euro, da fondi comunali per 500.000 euro, da contributi regionali e risorse della Protezione Civile per 1.200.000 euro, cui si aggiunge appunto il milione e 300.000 euro di nuova allocazione finanziaria. L’iter prevede l’adozione della variante urbanistica a maggio, insieme al progetto definitivo- esecutivo, alla quale seguirà la presentazione di osservazioni o controdeduzioni entro ottobre 2025, per poi procedere con la gara d’appalto e dare avvio ai lavori entro gennaio 2026.