Segnaletica orizzontale rimessa a posto

In questi giorni è iniziata la manutenzione della segnaletica orizzontale in una vasta parte del territorio comunale. Manutenzione che consiste principalmente nel rifacimento delle strisce della carreggiata, uno degli obbiettivi che l’amministrazione comunale si era prefissata di eseguire al più presto.

“Naturalmente questa è una prima tranche – spiega l’assessore Renato Maccan – Il territorio è ampio e le disponibilità economiche non consentono di completare tutto in una sola volta. Abbiamo quindi chiesto all’Ufficio Patrimonio di procedere prima con tutti i passaggi pedonali, essendo gli stessi di fondamentale importanza per l’incolumità delle persone e poi con gli incroci del capoluogo e delle frazioni. Il nostro intento è quello di programmare una costante manutenzione della segnaletica orizzontale, in modo da mantenerne una costante visibilità anche col passare tempo. Un doveroso ringraziamento – conclude Maccan – va all’Ufficio Patrimonio per l’ottima programmazione degli interventi.”

“E’ un intervento molto importante per migliorare la sicurezza e la visibilità delle strade – ribadisce il sindaco Katia Cescon -. Ci tengo a ricordare però che una buona segnaletica non serve a nulla senza la responsabilità degli utenti della strada. Quindi cogliamo l’occasione per invitare gli automobilisti a porre più attenzione alla guida, nel rispetto del codice della strada e dei limiti consentiti. Continueremo a lavorare sempre con maggior attenzione e sensibilità verso il tema della viabilità per garantire a tutti di potersi muovere in sicurezza”.