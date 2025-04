L’autoemoteca dell’Afds questa mattina ha fatto tappa nel cortile dell’Istituto Volta di Udine. Molti i donatori di quinta liceo che si sono avvicinati per donare per la prima volta sangue o plasma. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare gli studenti e cercare di abbassare l’età media dei donatori.

L’attività è stata promossa in collaborazione con AsuFc e Protezione Civile sezione di San Rocco.