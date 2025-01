Servizio civile alla Pontello, un’opportunità per i giovani

Sono aperte le candidature per il Bando di Servizio civile universale rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni compiuti che potranno presentare la loro domanda entro le 14 di martedì 18 febbraio 2025.

La Fondazione Valentino Pontello ETS, in collaborazione con il MoVI, Movimento di Volontariato Italiano, si propone come ente di accoglienza per i candidati che vorranno prestare servizio nell’ambito della disabilità. Ai volontari spetta un compenso mensile di euro 507,30 euro a fronte di un monte ore complessivo da svolgersi entro 12 mesi.

Può partecipare ogni cittadino dell’Unione Europea e ogni cittadino extraeuropeo con regolare permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata (DOL) entro le 14 del 18 febbraio 2025.

Il Servizio civile universale offre l’opportunità di prestare il proprio servizio alla comunità, di farsi riconoscere l’esperienza di SCU come crediti formativi universitari (aspetto da verificare presso la segreteria universitaria della propria facoltà), prevede un assegno mensile e la certificazione delle competenze acquisite utile per il proprio curriculum.

I giovani, accedendo tramite SPID dal portale del Dipartimento www.scelgoilserviziocivile.gov.it potranno candidarsi per una delle posizioni aperte presso la Fondazione Valentino Pontello all’interno del progetto MOVI “Insieme aiutiamoci” settore assistenza area disabilità.

I candidati saranno affiancati all’equipe di educatori e operatori, in orario prevalentemente mattutino, per lo svolgimento di attività in e outdoor socio-educative e laboratoriali in supporto delle persone con disabilità ospitate in Fondazione.

Saranno inoltre svolte attività di supporto nell’organizzazione di eventi di promozione e beneficenza proposti sul territorio e nella produzione del giornalino semestrale interno della Fondazione.