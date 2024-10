Servono più agenti e interventi immediati per gestire i minori non accompagnati

I quadri sindacali di Udine e Pordenone della F.S.P. Polizia di Stato Cinzia D’Orlando Segretario generale di Udine e il dirigente sindacale Raffaele Padrone, hanno incontrato lo scorso 25 settembre l’assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti. Nell’incontro sono stati toccati alcuni dei principali argomenti che in questi ultimi tempi sono di interesse generale, soprattutto per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori della Polizia di Stato.

Si è discusso sulla carenza di organico della Polizia di Stato delle Questure e uffici periferici e sulla gestione dei centri che accolgono i minori stranieri non accompagnati. Quest’ultima seria problematica, unitamente alla carenza di organico, suggerisce un intervento immediato sulla gestione di questi ragazzi e sulle modalità operative finora adottate da parte dei centri di accoglienza, visti anche gli ultimi accadimenti gravi di cronaca.

Infine, considerando che la “Rotta Balcanica” passa dalla nostra regione e che grazie alle aggregazioni di personale da altre province, i controlli sulla fascia confinaria hanno registrato un significativo calo degli ingressi di cittadini irregolari, (cosa di cui non ne beneficia solo il nostro territorio) è stato chiesto con forza all’assessore di farsi portavoce col Ministero dell’Interno affinché l’assegnazione di personale della Polizia di Stato in Fvg. diventi strutturale e non più temporanea, e soprattutto sia celere. A tal proposito il sindacato F.S.P. ha anche chiesto all’assessore Roberti di farsi portavoce col Ministero dell’Interno proponendo un arruolamento straordinario per concorso per la nostra regione, come avvenne nei primi Anni ’80 quando 2000 agenti furono assunti e assegnati in Friuli.