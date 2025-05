Show delle Frecce Tricolori a Rivolto, ultimo volo prima del tour 2025

Più di 15 mila persone hanno assistito oggi alla base aerea di Rivolto all’ultimo volo addestrativo delle Frecce Tricolori nell’anno del 65° anniversario della PAN e dei 100 anni del Secondo Stormo. Il lungo Tricolore disegnato nel cielo ha affascinato le migliaia di persone arrivate in Friuli, compresi i anche 137 club ufficiali. nell’occasioen è anche stata presentata la nuova formazione con un paio di new entry ed altre conferme eccellenti. Intensa la stagione acrobatica alle porte. Debutto a Catania il 4 maggio, prima di solcare i cieli italiani con un fitto calendario di airshow e sorvoli. Tra gli appuntamenti più attesi in Friuli Venezia Giulia, le esibizioni di Grado il 25 maggio e Lignano Sabbiadoro il 6 luglio), prima del ritorno a Rivolto il 6 e 7 settembre per le celebrazioni ufficiali del 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale.