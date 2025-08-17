Si è spento Pippo Baudo, a Pordenonelegge l’abbraccio del Friuli

La televisione italiana perde una delle sue colonne portanti: Pippo Baudo, volto amato e simbolo di un’epoca che ha segnato generazioni di telespettatori. Con il suo stile unico e la capacità di scoprire talenti, Baudo ha condotto programmi che hanno fatto la storia, diventando un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Anche il Friuli Venezia Giulia conserva un ricordo speciale del presentatore. Nel 2019 Baudo era stato ospite a Pordenonelegge, dove aveva presentato un libro autobiografico e si era raccontato con l’ironia e la lucidità che lo hanno sempre accompagnato. (intervista video Pippo Baudo del 2019)