Sicurezza e infrastrutture, nuovi fondi dalla Regione

Un milione di euro in più per rafforzare la sicurezza e il contrasto alla criminalità in Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato lo schema di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno per potenziare i sistemi di controllo del territorio. Le risorse saranno distribuite tra le province attraverso una cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Trieste, con il coinvolgimento delle altre Prefetture e della Regione.

Via libera anche a 2 milioni e 400mila euro per la messa in sicurezza di due ponti considerati prioritari: un milione e 600mila euro per quello sulla statale Pontebbana a Venzone e 800mila euro per il ponte sulla regionale 355 della Val Degano a Sappada.

Gli interventi prevedono il rinforzo delle strutture, il rifacimento di parti delle solette e la sostituzione delle barriere di sicurezza, oltre al ripristino della pavimentazione e della segnaletica.

Nuove risorse anche per lo sport: oltre 7 milioni e 600mila euro destinati alla manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi regionali. I fondi consentiranno di finanziare altri 35 interventi, 11 proposti dai Comuni e 24 dalle associazioni sportive, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei bandi 2025.