Sicurezza e qualità delle scuole, a Udine investimenti per 637mila euro

Udine investe sulla sicurezza e la qualità delle scuole dell’infanzia e degli asili nido: in assestamento di bilancio decisi interventi straordinari da 637.000 euro per rendere le scuole più moderne ed efficienti. “Si tratta di manutenzioni fondamentali che sono state selezionate in base alle segnalazioni dirette delle scuole” spiega l’assessore all’Istruzione Federico Pirone.

“Questi interventi – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Ivano Marchiol non si limitano a una semplice manutenzione, ma introducono soluzioni tecniche che aumentano la qualità complessiva degli edifici scolastici. Ad esempio le nuove pergole permettono di ampliare gli spazi didattici all’aperto, in linea con le più moderne concezioni pedagogiche”.

In particolare, alla scuola dell’infanzia “Paparotti” di via Pellis verranno sostituite le porte esterne in alluminio con nuovi serramenti a taglio termico, per 125.000 euro. Alla scuola dell’infanzia “Primo Maggio” di via Martignacco è previsto il rifacimento del manto di copertura, per 142.800 euro. La scuola dell’infanzia “Marco Volpe” di via Marco Volpe, edificio vincolato, sarà oggetto della sostituzione dei portoncini d’ingresso e della manutenzione dei serramenti esterni in legno, per 134.000 euro. Nelle scuole dell’infanzia “D’Artegna”, “Pecile” e “Pick” saranno invece realizzate pergole per le attività all’aperto. Infine, all’asilo nido “Fantasia dei Bimbi” di via Diaz, anch’esso edificio vincolato, verranno sostituiti i serramenti esterni con nuovi elementi a taglio termico, per 143.200 euro.

Parallelamente a questi lavori finanziati con fondi statali e regionali, il Comune sta portando avanti – con risorse proprie – ulteriori cantieri nelle scuole cittadine.