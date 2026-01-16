Sicurezza partecipata: nuovi cartelli informativi in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha preso il via a Udine la posa dei nuovi cartelli dedicati al progetto di sicurezza partecipata.
La segnaletica, con un simbolo che richiama collaborazione e aiuto reciproco, sarà installata in circa cinquanta vie, soprattutto nei principali viali di accesso.
L’iniziativa punta a informare cittadini e turisti e a rafforzare il senso di responsabilità condivisa.
Il progetto coinvolge attualmente una sessantina di volontari in collaborazione con Comune e forze dell’ordine.
Un modello partecipativo che continua a crescere ed è già diventato una best practice anche fuori regione.