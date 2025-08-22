  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 22 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Territorio

Sot La Nape, 50 anni di teatro friulano e comunità

Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Cinquant'anni di teatro popolare e di cultura friulana: la compagnia Sot La Nape ha festeggiato il suo anniversario con una serata speciale all'auditorium di Rivignano, chiudendo la rassegna estiva varmese con la commedia Sunâs. Presente anche il vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha sottolineato come il sodalizio guidato da Sandra Zanini rappresenti non solo una realtà artistica, ma anche un esempio di volontariato culturale e di comunità, capace di mantenere vive lingua, tradizioni e memoria del Friuli.

