Spettacolo tra le nuvole: l’Air Show incanta Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Lignano Sabbiadoro è andato regolarmente in scena l’Air Show, uno degli eventi più attesi dell’estate. Nonostante le preoccupazioni per il meteo instabile, il tempo ha retto e lo spettacolo aereo, con le Frecce Tricolori protagoniste, ha conquistato il pubblico. Migliaia le persone assiepate lungo la spiaggia e sul lungomare, con lo sguardo fisso verso l’alto: acrobazie, figure spettacolari, voli in formazione e il momento più emozionante, come sempre, con il tricolore disegnato in aria dalle Frecce Tricolori. Le condizioni meteorologiche, pur restando incerte, non hanno compromesso il programma, che si è svolto regolarmente tra entusiasmo e grande partecipazione. Una giornata di festa per Lignano, che anche quest’anno ha confermato l’Air Show come uno degli appuntamenti simbolo della stagione estiva.