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Spilimbergo, inaugurato il “Ricovero Antiatomico Sperimentale”

Il bunker fu progettato per proteggere fino a 25 soldati dagli effetti di una esplosione nucleare.
Redazione
Autore: Redazione

Da un segreto militare ad uno spazio aperto al pubblico e luogo di memoria. A Spilimbergo è stato inaugurato il “Ricovero Antiatomico Sperimentale” di via Lovaria, parte dell’ex struttura difensiva “Villa Teresa”. Realizzato negli anni Sessanta, in piena Guerra Fredda, il bunker rappresenta un unicum tecnico. Sviluppato su due piani sotterranei, era progettato per ospitare 25 soldati e garantire la sopravvivenza anche in caso di contaminazione da esplosione nucleare. All’epoca, Spilimbergo era uno dei punti nevralgici della cosiddetta “Soglia di Gorizia”, l’estremo avamposto della NATO, pronto a fronteggiare un’eventuale invasione dal blocco orientale. Il recupero è stato possibile grazie alla visione di Francesco Miraglia e al lavoro instancabile dei volontari e delle associazioni d’Arma, in particolare l’Associazione Nazionale Fanti d’Arresto, l’Anfa.
Il significato della struttura, che domenica 26 aprile aprirà al pubblico dalle 8.30, viene sottolineato dal consigliere regionale Markus Maurmair.

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