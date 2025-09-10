Sport Business Forum, Gemona accoglie i campioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo Trieste e le tappe venete, lo Sport Business Forum 2025 chiude il suo percorso a Gemona del Friuli, in una data simbolica che cade nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. L’evento, promosso dal Gruppo NEM insieme a Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Veneto Est, è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Gemona. Il 19 e 20 settembre la città diventerà il cuore del dibattito sullo sport come valore di riscatto, inclusione e resilienza. Attesi nomi di spicco come Deborah Compagnoni, Alex Schwazer e Francesco Moser, insieme a Manuela Di Centa, Paolo Poggi, Néstor Sensini e Andrea Tarlao.