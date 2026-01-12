Stagione invernale da record in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La stagione invernale in Friuli Venezia Giulia registra numeri positivi già nel primo mese di attività. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, nonostante condizioni meteo non sempre favorevoli, gli impianti sciistici dei poli regionali hanno totalizzato 290 mila primi ingressi, un dato in linea con il trend record della passata stagione.

A trainare la classifica è Tarvisio, che si conferma il polo più frequentato con circa 97 mila primi ingressi. Seguono Ravascletto-Zoncolan con 76 mila accessi, Piancavallo con 55 mila, Sappada–Forni Avoltri con 31 mila, Forni di Sopra–Sauris con 17 mila e Sella Nevea con 14 mila. Numeri che, complessivamente, confermano la capacità attrattiva dell’intero sistema montano regionale.

“I dati a un mese dall’apertura degli impianti dimostrano l’efficacia degli investimenti fatti e il lavoro svolto nella gestione del demanio sciabile”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini. Secondo l’assessore, Tarvisio si conferma in testa per frequentazione, ma tutti i poli regionali contribuiscono in modo significativo all’afflusso turistico nelle strutture ricettive della montagna friulana.

Con la conclusione delle festività natalizie, il flusso turistico sta cambiando composizione: accanto ai visitatori italiani, provenienti in particolare dal Veneto e dall’Emilia-Romagna, cresce la presenza di turisti stranieri. Negli ultimi anni si registra infatti un aumento costante di presenze da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Nelle prossime settimane prenderà avvio anche la stagione dei gruppi organizzati, con settimane bianche e gite scolastiche dall’Italia e dall’estero.

Gennaio sarà inoltre un mese di grande visibilità internazionale per la montagna del Friuli Venezia Giulia. I poli sciistici ospiteranno allenamenti delle nazionali femminili di sci di diversi Paesi, mentre prosegue l’avvicinamento alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile di Tarvisio, evento che porterà atlete, staff e appassionati da tutto il mondo, rafforzando ulteriormente l’impatto turistico ed economico sul territorio.