Stolvizza celebra l’arte dell’arrotino: il 9 e 10 agosto la 28ª edizione

Il 9 e 10 agosto a Stolvizza, nel cuore della Val Resia, torna la Festa dell’Arrotino, giunta alla 28ª edizione. Tra gli stand di affilatura, i laboratori dal vivo e le visite guidate al Museo dell’Arrotino, con dimostrazioni pratiche, esperienze sensoriali e una proposta gastronomica legata ai sapori locali e di montagna. Sabato 9 agosto, dalle 9:00, apertura degli stand artigianali e hobbistici e via libera all’affilatura dal vivo: tutti sono invitati a portare i propri utensili per farli affilare direttamente dagli arrotini della Val Resia. Non mancheranno le specialità locali, come il panino dell’arrotino, e vini selezionati. Un weekend tra mestieri antichi, natura e sapori autentici, per riscoprire le radici di una tradizione ancora viva.