Dal giornalismo alla produzione audiovisiva, dall’arte alla sostenibilità ambientale: sono i temi dei progetti dei Licei Marinelli e Malignani di Udine, nonché agli Istituti Linussio di Codroipo e Marinoni di Udine, premiati stamattina (martedì 24) in Sala Valduga, in Camera di Commercio Pordenone-Udine, nell’ambito della nona edizione del premio “Storie di Alternanza e Competenze”, iniziativa di Unioncamere promossa dall’ente camerale nelle due province per valorizzare le esperienze di formazione scuola-lavoro e le competenze acquisite dagli studenti.

Alla presenza della componente della giunta camerale Michela Vogrig, in rappresentanza del presidente Giovanni Da Pozzo, sono stati consegnati i maxi-assegni ai vincitori delle due categorie, licei e istituti tecnici, con premi da 850 euro per i primi classificati e 650 euro per i secondi, per complessivi 3 mila euro. In contemporanea, a Palazzo Montereale Mantica, si è svolta la premiazione dei progetti delle scuole del Pordenonese.

Per la categoria licei, primo premio al Liceo scientifico Marinelli di Udine con “Preludio: una finestra sul mondo”, evoluzione digitale dello storico giornale scolastico. La giuria ha valorizzato un’esperienza che permette agli studenti di sviluppare competenze giornalistiche, dalla scrittura alla verifica delle fonti, insieme a capacità organizzative, lavoro di squadra e pensiero critico. Secondo posto al Liceo Malignani di Udine con “Limes, superare il limite”, progetto artistico e culturale dedicato al tema dei confini, sviluppato attraverso una mostra multimediale. Premiati l’attualità dei contenuti e lo stimolo alla riflessione critica su barriere, identità e inclusione.

Tra gli istituti tecnici, primo premio all’IIS Linussio di Codroipo con “Eco-Bot”, progetto di robot intelligente pensato per raccogliere e differenziare autonomamente i rifiuti negli spazi pubblici, grazie a sensori, bracci meccanici e un sistema di alimentazione solare. Un’idea che unisce innovazione digitale e sostenibilità ambientale, sviluppata dagli studenti nell’ambito del percorso camerale per la doppia transizione. La giuria ha premiato l’originalità e la capacità di tradurre le conoscenze in un progetto concreto, già vincitore del premio nazionale Top of the PID School Edition. Secondo premio all’ITT Marinoni di Udine per “Dal suono all’immagine”, che ha trasformato gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione in vere troupe cinematografiche. I ragazzi hanno realizzato cinque videoclip musicali per altrettanti artisti del territorio, occupandosi dell’intera produzione, dalla sceneggiatura alla scelta delle location, dalle riprese al montaggio. Un lavoro su commissione, svolto tra set esterni e laboratori professionali della scuola, che la giuria ha premiato come esempio concreto di apprendimento attraverso l’esperienza diretta.