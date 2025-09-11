Studenti di nuovo in classe, visita del Comune nelle scuole udinesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con il ritorno sui banchi, prende ufficialmente il via anche a Udine l’anno scolastico 2025-26. A inaugurarlo, simbolicamente, le visite del sindaco Alberto Felice De Toni e dell’assessore all’Istruzione Federico Pirone in alcuni istituti cittadini. Il tour ha toccato tre scuole: la primaria Zardini, la secondaria Tiepolo e la primaria Rodari. Un’occasione non solo per dare il benvenuto a bambini e ragazzi, ma anche per ribadire l’attenzione del Comune di Udine verso le scuole, considerate luogo centrale per la crescita della comunità e per lo sviluppo culturale della città.