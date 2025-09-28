Successo a Fagagna per la danza “open air” nell’Oasi delle Cicogne

Grande successo ieri pomeriggio a Fagagna per la speciale performance del Dance Festival nell’Oasi delle Cicogne. In tre repliche molto partecipate, il pubblico ha assistito a Brucia prigione brucia, coreografia di Pablo Girolami ispirata alla rivoluzione di Franco Basaglia e al tema della libertà dei corpi. Emozioni e applausi in un contesto naturale unico, che ha reso ancora più suggestiva l’esperienza di danza contemporanea. Il festival ha poi proseguito con gli spettacoli serali, confermando l’ottima risposta di pubblico e critica per un appuntamento che unisce arte, cultura e paesaggio.