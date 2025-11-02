  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
BUSINESS FVG
domenica 2 Novembre 2025
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Territorio

Tagliamento,i sindaci chiedono il coinvolgimento del comitato: “Serve ascolto”

Martedì 4 novembre si riunirà la commissione regionale, a 59 anni dalla seconda alluvione che colpì Latisana
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Torna alta l’attenzione sul fiume Tagliamento in vista della riunione della commissione regionale, in programma martedì 4 novembre. L’esclusione del comitato “Alluvione 60 anni senza sicurezza” dalle audizioni ha sollevato malumori nel territorio, spingendo il Comune di Latisana a chiedere ufficialmente un ripensamento. Come annunciato in Consiglio comunale, l’assessore di Latisana delegato alla messa in sicurezza del fiume Sandro Vignotto ha inviato una formale richiesta all’Ufficio di Presidenza della IV Commissione, ricordando che la data – a 59 anni dalla seconda tragica alluvione – “deve diventare un momento di ascolto, confronto e responsabilità verso il futuro”. L’obiettivo, sottolinea, è permettere ai cittadini e al comitato di contribuire con la loro esperienza al percorso di conoscenza e prevenzione del rischio alluvione che interessa tutto il basso corso del fiume, da Rivignano fino a Lignano e San Michele al Tagliamento. Accorato anche l’appello del sindaco di Latisana Lanfranco Sette, che chiede il coinvolgimento del comitato “anche come atto di comprensione umana”. “Come Comune – spiega il primo cittadino – stiamo portando avanti studi e analisi scientifiche sul movimento del fiume, perché negli anni il suo corso si è modificato. È indispensabile avere mezzi adeguati per la messa in sicurezza e presenteremo in commissione un cronoprogramma preciso degli interventi. Abbiamo giurato di fronte alla Costituzione anche per la tutela dell’ambiente, ma la vita umana – conclude Sette – resta il primo principio da proteggere”. Alla seduta parteciperà anche il sindaco di Lignano, Laura Giorgi, che seguirà i lavori insieme all’assessore Marco Donà: ” È importante esserci – sottolinea  – e auspico che vengano finalmente illustrate le azioni da attuare sia a monte che a valle del fiume. Dopo anni, servono risposte chiare e un percorso definitivo verso la sicurezza delle comunità alla foce del Tagliamento”.

