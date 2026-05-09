Tarvisio, il ritorno dell’orso “decano” delle Alpi

È considerato il “decano” degli orsi delle Alpi orientali e anche quest’anno, dopo il letargo, è tornato a percorrere gli stessi sentieri della Foresta di Tarvisio.L’orso bruno, monitorato dai ricercatori del progetto Lince Italia, avrebbe circa vent’anni e da decenni segue rotte quasi identiche tra le Alpi Carniche, l’Austria e la Slovenia.Gli studiosi raccontano che i suoi spostamenti sono incredibilmente regolari: spesso attraversa gli stessi punti e persino negli stessi periodi dell’anno.Questa primavera è riapparso con qualche settimana di ritardo, ma il suo ritorno viene considerato un segnale positivo per l’ecosistema della montagna friulana.Nella zona sono monitorati anche altri esemplari più giovani, a conferma della presenza stabile degli orsi nell’area di Tarvisio.