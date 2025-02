Tarvisio pronta per l’invasione degli sciatori juniores

GUARDA IL VIDEO Tarvisio si conferma punto di riferimento per lo sci alpino. Dal 24 febbraio al 6 marzo il comune ospiterà i campionati mondiale juniores: «Questo appuntamento – ha spiegato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga – si inserisce in un percorso più ampio, in cui la valorizzazione del territorio passa attraverso la comunicazione e la capacità organizzativa. Eventi di questa portata, analogamente ad altri degli ultimi anni, aumentano la visibilità della nostra Regione, rafforzando il suo posizionamento nel panorama internazionale e aprendo la strada a nuove opportunità» ha concluso il governatore.

Sono attese 700 persone tra atleti e preparatori da 60 paesi e l’assessore Sergio Emidio Bini sottolinea come Tarvisio durante le festività ha registrato una crescita del 49% e «questo rappresenta uno dei tanti eventi sportivi che la Regione Friuli Venezia Giulia sta mettendo nei propri calendari annuali. Insomma stiamo lavorando benissimo. Le piste da sci del Friuli Venezia Giulia vengono riconosciute dalle nazionali come la Svezia e l’Italia. Tanti turisti ci riconoscono una grandissima capacità nella gestione delle stesse, ma soprattutto la grande capacità nella gestione di questi grandi eventi e un grazie lo voglio fare anche ai collaboratori di Promoturismo» conclude Bini.