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Taxi introvabili la sera: il caso Pordenone verso il 2027

Già dopo le 22. La denuncia della dem Irene Pirotta.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Immaginiamo la scena: è una serata del 2027, il treno frena a Pordenone e turisti e visitatori scendono pronti a scoprire la nuova Capitale italiana della Cultura. Poi escono dalla stazione e la brutta sorpresa: trovare un taxi dopo le 22 rischia di essere un’impresa disperata.

Una criticità fin troppo reale già oggi, segnalata con un’interrogazione scritta alla giunta Basso dalla consigliera comunale del Pd Irene Pirotta. “Mi arrivano continue segnalazioni sulla difficoltà di trovare una corsa la sera – spiega Pirotta –. Non possiamo presentarci come una meta attrattiva se chi arriva in treno di notte resta bloccato senza sapere come raggiungere la destinazione”.

Ma il problema non riguarda solo il turismo. Pordenone è una città che invecchia e dove molte persone vivono sole: con un trasporto pubblico ridotto la sera, il taxi è un servizio essenziale di autonomia. C’è poi il tema della sicurezza delle donne: “Non si può parlare di sicurezza solo in termini di controlli di polizia, senza offrire alle persone mezzi sicuri per muoversi la notte in tranquillità”, attacca la consigliera dem.

Da qui la richiesta di chiarimenti al Comune: quante sono le licenze attive? A quando risale l’ultimo bando? E quante auto coprono davvero i turni notturni? “Essere Capitale della Cultura non significa solo organizzare eventi – conclude Pirotta – ma lasciare in eredità servizi migliori che restino ai cittadini anche dopo il 2027. La mobilità e l’accoglienza sono il primo biglietto da visita della città”.

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