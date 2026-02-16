Temperature sotto lo zero. Attivato il piano antigelo a Udine

Con il previsto abbassamento delle temperature nel corso della prossima nottata, che scenderanno sotto lo zero, l’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del piano neve/ghiaccio sul territorio comunale.

Alla luce della residua umidità al suolo e del concreto rischio di gelate mattutine, l’obiettivo dell’intervento è prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la massima sicurezza per la circolazione veicolare.

L’intervento prevede il trattamento preventivo antighiaccio mediante spargimento di sale sui punti critici della viabilità, in particolare rotonde, cavalcavia e rampe, considerati maggiormente esposti al rischio di formazione di ghiaccio nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

La ditta incaricata inizierà le operazioni alle ore 22 di oggi e concluderà gli interventi entro le ore 07 domani.