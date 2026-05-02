Terzo settore, dal FVG appello per ruolo da protagonista

Welfare, sanità ed educazione: il Terzo settore deve diventare protagonista.

È l’appello del Forum regionale, che riunisce oltre 1.400 associazioni, al termine dell’assemblea di Udine.

Al centro, la riforma in discussione in Friuli Venezia Giulia, che secondo il portavoce Marco Iob può trasformare la regione in un laboratorio avanzato di amministrazione condivisa.

Ma, avverte il Forum, non basta consultare volontariato e associazioni: servono regole chiare su rappresentanza e collaborazione con le istituzioni. Obiettivo, una co-programmazione reale tra Regione, Comuni, sanità e Terzo settore, soprattutto per rafforzare i servizi sul territorio, a partire dalle Case della Comunità.

Il Forum chiede anche più sostegno alle realtà più piccole, spesso escluse dal Registro nazionale ma fondamentali per il tessuto sociale.

Tra le novità positive, il coinvolgimento dell’Università di Udine e un percorso formativo per enti pubblici e operatori.

L’obiettivo finale: una gestione condivisa dei servizi per il bene comune.