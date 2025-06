Udine si trasforma per il Villaggio Coldiretti: in arrivo anche bus gratis

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine è letteralmente “sottosopra” per l’allestimento del Villaggio Coldiretti, il grande evento che nei prossimi giorni trasformerà il centro cittadino in un grande spazio dedicato all’agricoltura, alla sostenibilità e ai prodotti del territorio. Montaggi, strutture e stand stanno invadendo le piazze principali, in particolare piazza Libertà e piazza Primo Maggio, dove centinaia di operatori stanno lavorando per accogliere migliaia di visitatori attesi da tutta la regione. Per favorire la partecipazione, sono stati messi a disposizione anche autobus gratuiti, così da consentire di raggiungere l’evento in modo comodo e sostenibile.