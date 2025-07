“Amo Lignano Dance”: la nuova colonna sonora della località per l’estate 2025

È stata presentata ufficialmente al CUBO di Lignano la nuova canzone “Amo Lignano – Dance”, firmata da Alessandro Pozzetto e Nico Odorico. Un brano pensato per diventare la colonna sonora dell’estate 2025, che celebra la bellezza, l’energia e l’identità di Lignano Sabbiadoro. Disponibile in italiano e tedesco, unisce generazioni e turisti in un inno alla condivisione. Un inno che parla di emozioni, radici e appartenenza. A sottolinearne il valore, anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che ha parlato di una canzone capace di unire generazioni, territori ed emozioni, con “il potere di identificare Lignano con la musica e con le emozioni di chi ci vive”. “Non è solo un brano – ha detto – ma un inno all’identità, un’opera di orgoglio e appartenenza che sarà ascoltata dai turisti ma anche da chi torna a casa, portandosi dietro il ricordo vissuto di un’estate”. Il progetto è sostenuto da PromoTurismoFVG e inserito nel percorso “Io sono Friuli Venezia Giulia”.